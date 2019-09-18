Цхинвал, 18 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум.

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Южная Осетия закроет контрольно-пропускной пункт «Переу» — последний из трех пунктов на границе с Грузией с 20:00 18 сентября до 6:00 22 сентября в связи с празднованием Дня республики. Об этом 18 сентября сообщает ИА «Рес» со ссылкой на пресс-службу комитета государственной безопасности Южной Осетии.

Ранее Южная Осетия закрыла на неопределенное время два из трех пропускных пунктов на границе с Грузией — «Раздахан» в Ленигорском районе и «Синагур» в Дзауском районе, что было объяснено напряженностью на югоосетино-грузинской границе. Напомним, в конце августа в районе югоосетинского села Уиста (Цнелис) грузинские службы установили незаконный блокпост. Работу двух пунктов Цхинвал планирует возобновить после нормализации обстановки.

20 сентября Южная Осетия празднует День республики, в Цхинвале в этот день пройдут праздничные мероприятия — военный парад, народные гуляния и праздничный концерт.