Санкт-Петербург, 18 сентября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Мариинском дворце Санкт-Петербурга, на заседании Законодательного собрания, началась церемония инаугурации нового губернатора Петербурга Александра Беглова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательнок собрание Санкт-Петербурга

Начало церемонии объявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. В 11:00 мск в зал заседаний парламента внесли флаги России и Петербурга. Затем в зале появились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

После них объявили появление избранного губернатора Александра Беглова. Прозвучал гимн России, слово передали председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко, который начал выступление с цитаты Владимира Путина, а затем объявил, что на выборах 8 сентября победил Беглов, получивший 64,43% голосов от числа пришедших на участки избирателей. Выборы с явкой 30,7% признаны состоявшимися и действительными.

Добавим, на церемонии присутствуют не только депутаты ЗакСа, но и почетные гости, включая председателя СКР Александра Бастрыкина и вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко.