Турин, Италия, 18 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Португальский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Кришитану Роналду назвал свой лучший в карьере гол и сравнил его с сексом со своей девушкой Джорджиной Родригес. Его слова 18 сентября приводит Goal.com.

Haberler.com Криштиану Роналду

По мнению 34-летнего футболиста, его лучшим голом стал мяч, который он забил с помощью удара ножницами в ворота своей нынешней команды в матче четвертьфинала Лиги чемпионов, когда играл в составе мадридского «Реала».

"Я пытался забить этот гол в течение многих лет. На моем счету 700 странных голов, но подобного еще не было», — заявил Роналду.

Также, отвечая на вопрос корреспондента о том, был ли этот гол лучше секса, ответил:

«Нет, не с моей Джорджиной, нет».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кришитану Роналду рассказал о размере своего финансового состояния и о том, сколько у него имеется автомобилей.