Себежский район, Псковская область, 18 сентября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В Себежском районе Псковской области полиция начала административное расследование по факту обрушения автомобильного моста. Как сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на региональное управление МВД, административное расследование проводится по ч.2 ст. 12.34 КоАП («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

ГУ МЧС РФ по Псковской области Обрушившийся мост в Себежском районе Псковской области

Расследование начато в отношении юридического лица, ответственного за содержание моста. Полицейские намерены проанализировать, принимались ли должные меры по содержанию моста и установить все обстоятельства произошедшего.

По данным ГУ МЧС РФ по Псковской области, пролёт автомобильного моста на региональной дороге Пустошка — Себеж обрушился около 17:00 17 сентября в населённом пункте Толкачёво Себежского района. В момент ЧП по мосту двигался автомобиль «Нива» — его водитель, мужчина 1977 года рождения, с многочисленными травмами госпитализирован в Великолукскую больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушившийся мост построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.