Ярославль, 18 сентября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. 17 августа Ярославский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего заместителя губернатора Ярославской области Юрия Бойко на решение Ростовского районного суда, который в начале июля признал Бойко виновным в халатности и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей. По итогам рассмотрения апелляции приговор Ростовского районного суда был отменен, а уголовное дело в отношении Бойко по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса прекращено в связи с истечением срока давности.

Duma.yar.ru Юрий Бойко

Ход дела и решение суда корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал сам Юрий Бойко.

«Это было серьёзное испытание. Вот зам. главы администрации президента С. В. Кириенко проводит обучение будущих губернаторов и тренинги для участников проекта «Лидеры России». Люди прыгают со скалы, взбираются высоко в горы. Моими же личными тренерами было все руководство регионального СУСКа и прокуратуры, суд. Это была жёсткая школа. Я знал, что я не виновен и был готов бороться до конца.

За эти два года я прочитал огромное количество юридических документов и специальной литературы. Я бился за каждую запятую, за каждую цифру. Анализировал мотивы и действия всех участников от следствия до сторонних интересантов.

Было тяжело ещё и потому, что я дорожу репутацией. Жулик на моем месте радовался бы, и согласился на все предложения о признании вины в обмен на условный срок или прекращении дела по не реабилитирующим основаниям без судов и апелляций. Я же шёл и иду до конца в борьбе за своё честное имя».

Уголовное дело в отношении Бойко было возбужденно в 2017 году и касалось его действий в качестве главы города Ростов Ярославской области в 2012 году.