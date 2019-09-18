Киев, 18 сентября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В четверг, 19 сентября, Киевский городской совет должен возобновить работу, которая была приостановлена из-за политических конфликтов вокруг руководства столицы Украины.

Kmda.gov.ua Виталий Кличко

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столичным властям и депутатам нужно решить «острые на сегодня вопросы для города»:

«Это социальные выплаты, надбавки педагогам, зарплаты транспортникам, подготовка к отопительному сезону. Это те вопросы, которые необходимо решить безотлагательно».

После решения правительства Украины об отстранении Кличко с назначаемой должности главы Киевской горгосадминистрации, заседания Киевсовета не состоялись из-за отсутствия кворума в зале.

Сам Кличко в ответ инициировал консультации с главами депутатских фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета. Он заявил, что если сорвется и заседание, запланированное на 19 сентября, он будет требовать у Рады роспуска киевских депутатов.

Политолог Кирилл Сазонов заявляет, что уже ясно — местные выборы в Киеве пройдут в декабре (а по всей остальной стране — в следующем году).

«Банковая (офис Зеленского) ведет свою игру именно на этот результат. А Кличко просто работает на опережение. Он хороший боксер, чемпион мира, прекрасно понимает значение инициативы и важность навязывания противнику своего темпа боя», — заявил эксперт.

По его мнению, теперь получается, что не администрация Зеленского вынуждена «распустить неэффективную власть в Киеве», а решительный мэр наводит в городе порядок.

«И критиковать его гораздо сложнее. Впрочем, в офисе президента тоже не дети сидят и, наверняка, придумают не менее интересный ход. Вот только готового кандидата в мэры у них сейчас нет. Но есть рейтинг Зеленского. Так что выборы в Киеве будут очень интересными», — прогнозирует Сазонов.

ИА REGNUM напоминает, что сам Кличко уже заявил, что на следующих местных выборах он будет баллотироваться на должность мэра Киева и также поведет на выборы свою политическую силу.

«Я буду бороться за самоуправление, за интересы киевлян, я буду бороться за город Киев и Украину… Я уже много сделал и еще много нужно сделать», — отметил он.

Ранее Кличко совмещал пост мэра Киева (избирается горожанами) и главы Киевской горгосадминистрации (назначается центральной властью). За финансовые вопросы в столице Украины отвечает именно глава КГГА.