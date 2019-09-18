Калуга, 18 сентября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В Калуге участились случаи, когда халатные действия дорожных рабочих приводят к авариям на водопроводах и канализациях, что причиняет значительный ущерб коммунальным службам, сообщил 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Олег Потапов.

Onf.ru В Калуге нет взаимодействия между дорожниками и коммунальщиками

По его словам, на улице Никитина в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники уложили выравнивающий слой асфальта и, по словам представителей «Калугаоблводоканала», в открытый канализационный люк сбросили горячий асфальт. Он перекрыл трубы в колодце, в результате вода вышла наружу и полилась грязными ручьями по улице. Тридцатью метрами ниже активисты обнаружили еще один протекающий люк, на этот раз — водопроводный, где по вине асфальтоукладочной техники был порван трубопровод. Причём оба коммунальных прорыва находятся по соседству с больницей. Ранее на калужской улице Марата дорожники заасфальтировали ряд канализационных люков. Из-за поврежденных коммуникаций городской инфраструктуре был причинён ущерб на миллион рублей.

В «Калугаоблводоканале» сообщили, что ремонтные бригады предприятия устраняют еще несколько мест прорывов, образовавшихся в результате необдуманных действий дорожных строителей, — на улице Марата и Октябрьской.

«Мы призываем наладить эффективное взаимодействие между дорожными подрядчиками и коммунальными службами. Ситуация, когда ремонтируют одно и при этом ломают другое, недопустима, тем более, когда это сопряжено с большими финансовыми потерями. Сейчас в Калуге готовят к укладке асфальта многие улицы, где в больших количествах установлены канализационные и водопроводные люки. Надеемся, что дорожники и коммунальщики успеют провести работу над ошибками», — сказал Олег Потапов.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к властям Калуги с просьбой наладить взаимодействие между подрядчиками, ремонтирующими дороги и городскими коммунальными службами.