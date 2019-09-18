Цхинвал, 18 сентября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. 18 сентября в Южную Осетию прибывает с визитом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

Cominf.org Анатолий Бибилов и Денис Пушилин на открытии памятника герою ДНР, командиру легендарного батальона «Пятнашка» Олегу Мамиеву в Донецке

19 сентября состоятся переговоры президента Анатолия Бибилова и главы ДНР Дениса Пушилина, а также встречи в расширенном формате.

20 сентября Денис Пушилин примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня республики Южная Осетия.