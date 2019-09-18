Пхеньян, 18 сентября, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Число женщин в Северной Корее, способных рожать детей, резко сократится в течение 15 лет. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование американского Population Reference Bureau.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Социологи подсчитали, что к 2035 году количество женщин в возрасте от 15 до 49 лет в КНДР сократится с 6,6 млн человек до 6,2 млн человек. Как следствие, это приведёт к падению рождаемости и сокращению населения в долгосрочной перспективе, предупреждают учёные.

На данный момент коэффициент фертильности в КНДР составляет 1,9. Однако для поддержания населения на определенном уровне необходимо, чтобы коэффициент равнялся 2,1. Сейчас в Северной Корее проживают 25,7 млн человек. Если ситуация не изменится, население страны может начать сокращаться уже в 2030 году.