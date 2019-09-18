Ярославль, 18 сентября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В Ярославле передано в суд уголовное дело 60-летней пенсионерки, которая выдавала себя за за продавца биологически-активных добавок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Жительница Ярославля обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В уголовном деле 10 потерпевших, которые в общей сложности передали обвиняемой более 4 миллионов рублей.

Pixabay.com Молоток судьи

«Для «закупки продукции» она занимала у своих знакомых денежные средства, обещая вернуть их с процентами за счет полученной от перепродажи прибыли. При этом она тратила деньги на собственные нужды. В ряде случаев для предотвращения обращения потерпевших в правоохранительные органы пенсионерка возвращала часть долга, выплачивая его за счет денежных средств, привлеченных от других граждан», — рассказали ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело расследовалось ярославской полицией. Как считает следствие, мошеннические действия ярославская пенсионерка совершала с августа 2016-го по декабрь 2017 года. В этом момент она уже находилась под следствием по другому уголовному делу о мошенничестве.

«Преступление свершено в период рассмотрения в отношении злоумышленницы уголовного дела по обвинению ее в аналогичном мошенничестве на сумму 21 млн. рублей. В декабре 2017 года приговором Красноперекопского районного суда Ярославля она осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пояснили в ярославской прокуратуре.

Новое уголовное дело о мошенничестве рассмотрит Кировский районный суд Ярославля.