Киев, 18 сентября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. На Украине сложилась катастрофическая ситуация с перевозкой зерновых — при рекордном урожае фермеры не могут продать зерно, потому что его невозможно доставить в порты.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Об этом заявил в эфире 24-го канала эксперт, глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Он отметил, что ситуация критическая везде по Украине, а Юго-Западная железная дорога сейчас вообще остановила перевозки зерна.

«У фермеров из-за этого перестали покупать зерно, потому что его нельзя доставить в порты. Цены начали падать. Сейчас аграрии из-за транспортного коллапса на железной дороге теряют по 800 гривен (примерно $32) на тонне», — отметил эксперт.

По его мнению, прямо сейчас Украине нужно срочно искать по всему миру хотя бы в аренду локомотивы, которых крайне не хватает, а в более долгой перспективе — начинать частную тягу, немедленно строить автомагистрали и развивать речное судоходство.

«О возможном коллапсе руководство «Укрзализныци» (госкомпания, отвечающая за функционирование железной дороги на Украине) предупреждали заранее. Даже призывали создать оперативный штаб. Но руководство монополиста на заседаниях штаба заявляет, что не могут ничего сделать. Мол, вот давайте подумаем, кому отдать предпочтение — тебе или тебе? Трудно принимать решения в таком формате», — добавил Козаченко.

В завершение он напомнил, что украинские аграрии в этом сезоне готовы продавать на экспорт около 55 млн тонн зерна, на 3 млн больше, чем в прошлом году — если, конечно, как-нибудь удастся вывезти из Украины выращенный урожай.

По данным украинских профильных СМИ, в частности, издания «Пассажирский транспорт», в конце августа в рабочем состоянии находится только около половины всего локомотивного парка «Укрзализныци» — 1796 исправных локомотивов из 3596 (в эти цифры включены также маневровые локомотивы). Эксперты отмечали, что за последние годы ситуация значительно ухудшилась — за три неполных года вышло из строя больше трех сотен локомотивов, а закуплено за этот срок было всего 30.

Также в конце августа транспортный эксперт Валерий Ткачев заявил, что сейчас на путях находится 302 брошенных состава или более 15 тыс. грузовых вагонов, причем более 9 тыс. — загружены.

«Движение в сторону морских портов сильно затруднено. Такого количества брошенных составов не было по «Укрзализныце» уже много лет», — сообщил Ткачев.

Министерство экономики Украины, в подчинении которого сейчас находится аграрный сектор, ситуацию с вывозом зерна в последнее время не комментировало.