Анкара, 18 сентября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Как начался этот процесс в Йемене? На этом нужно остановиться поподробнее. Йемен сровняли с землёй, а кто стал причиной этого? Думать нужно об этом. И хоть все эти события неприемлемы, на настоящем этапе думать нужно о том, что можно сделать для немедленного восстановления страны. Потому что у Йемена больше нет инфраструктуры, на которую он мог бы опереться».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Раз так, то как развитые и развивающиеся страны могут помочь Йемену? То, о чем я говорю, в равной мере справедливо не только для Йемена, но и для Сирии, и для Палестины. Как печально, что сейчас, куда ни посмотри, мусульманин борется с братом по вере».

Турецкий лидер добавил: «Кто сбросил на Йемен первые бомбы? Я считаю, что тот, кто станет ответом на этот вопрос, и является виновником разрушений, имеющих место сейчас».