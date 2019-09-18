Анкара, 18 сентября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В 2019 году Турция задержала 269 тыс. мигрантов, пытающихся нелегальными путями добраться до Европы. Эта цифра является наибольшей за всю историю. Такие данные были предоставлены Управлением по делам миграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, этот показатель с большой долей вероятности к концу года ещё больше вырастет. В 2018 году задержанных нелегальных мигрантов было 268 тыс. человек. За последние же 15 лет число задержанных в Турции нелегальных мигрантов превысило 1,5 млн человек.

В 2019 году среди задержанных нелегалов было 117,4 тыс. афганцев, 43,2 тыс. пакистанцев и 29,8 тыс. сирийцев. 74 тыс. человек задержаны во Фракии, 31,6 тыс. — в Эгейском море. Было схвачено 44 организатора потоков нелегальных мигрантов. При этом в море погибло 28 человек.