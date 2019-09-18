Москва, 18 сентября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Следственная часть ГУ МВД по Москве направила в Зюзинский районный суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода более 9 миллионов рублей. Об этом 18 сентября сообщила журналистам заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Оноре Домье. Знаменитое дело

Следствие установило, что участники организованной группы, не имея специального разрешения Банка России, осуществляли банковские операции с использованием подставных фирм, таким образом получая комиссионное вознаграждение в размере 13% от суммы денежных средств.

Всего злоумышленникам удалось вывести более 9 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». К уголовной ответственности привлечены восемь участников организованной группы в возрасте от 26 до 59 лет. В настоящее время их отпустили под подписку о невыезде.

Уголовное дело рассмотрит Зюзинский районный суд Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ульяновске осудили бывшего сотрудника банка. Мужчина украл 26 миллионов рублей.