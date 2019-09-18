Калуга, 18 сентября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В Калужской области дальнейшее распространение получит опыт создания в муниципальных образованиях и городских округах Советов отцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при региональном правительстве 17 сентября.

40.мвд.рф На заседании Совета отцов

Участники встречи — главы министерств, муниципальных образований, общественных организаций и силовых ведомств — рассмотрели вопросы состояния охраны общественного порядка на территории области и организации профилактической работы с молодежью. В ходе совещания был изучен опыт работы народных дружин в Износковском, Малоярославецком и Медынском районах. Там добровольцы охраняют общественный порядок, патрулируют совместно с сотрудниками органов внутренних дел улицы в выходные дни и вечерние часы. Так, в Мятлевской средней школе Износковского района, ещё девять лет назад на базе учебного учреждения был создан Совет отцов, в который вошли 22 человека. Социально-ориентированные родители учащихся объединились в группу, чтобы оказать помощь администрациям школы и муниципалитета. Отцы школьников патрулируют места массового пребывания детей и подростков в вечернее время, помогают педагогам в обсуждении проступков, совершённых школьниками. Данный опыт, по словам заместителя губернатора Калужской области Василия Быкадорова, заслуживает особого внимания.

«Большое спасибо руководству муниципалитета за такую ценную инициативу, как создание Совета отцов. Этот опыт необходимо обобщить и распространить на территории нашей области в ближайшее время», — подчеркнул заместитель губернатора.

Напомним, в настоящее время в областной реестр внесены 63 народные дружины, в которых состоит 1141 человек. В 2019 году с помощью народных дружинников, действующих в каждом муниципалитете, пресечено 414 нарушений общественного порядка и в том числе среди молодёжи, задержано 345 правонарушителей. При проведении массовых мероприятий задействовано 934 дружинника, 736 человек — при проведении оперативно-поисковых мероприятий.