Советы отцов укрепят общественный порядок в калужских муниципалитетах
Калуга, 18 сентября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В Калужской области дальнейшее распространение получит опыт создания в муниципальных образованиях и городских округах Советов отцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при региональном правительстве 17 сентября.
Участники встречи — главы министерств, муниципальных образований, общественных организаций и силовых ведомств — рассмотрели вопросы состояния охраны общественного порядка на территории области и организации профилактической работы с молодежью. В ходе совещания был изучен опыт работы народных дружин в Износковском, Малоярославецком и Медынском районах. Там добровольцы охраняют общественный порядок, патрулируют совместно с сотрудниками органов внутренних дел улицы в выходные дни и вечерние часы. Так, в Мятлевской средней школе Износковского района, ещё девять лет назад на базе учебного учреждения был создан Совет отцов, в который вошли 22 человека. Социально-ориентированные родители учащихся объединились в группу, чтобы оказать помощь администрациям школы и муниципалитета. Отцы школьников патрулируют места массового пребывания детей и подростков в вечернее время, помогают педагогам в обсуждении проступков, совершённых школьниками. Данный опыт, по словам заместителя губернатора Калужской области Василия Быкадорова, заслуживает особого внимания.
Напомним, в настоящее время в областной реестр внесены 63 народные дружины, в которых состоит 1141 человек. В 2019 году с помощью народных дружинников, действующих в каждом муниципалитете, пресечено 414 нарушений общественного порядка и в том числе среди молодёжи, задержано 345 правонарушителей. При проведении массовых мероприятий задействовано 934 дружинника, 736 человек — при проведении оперативно-поисковых мероприятий.