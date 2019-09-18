Ярославль, 18 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославле пройдут соревнования волейбольных сборных в рамках международного турнира Лига Наций. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Ярославской области. Дмитрий Миронов рассказал, что ярославский этап Лиги Наций состоится с 29 по 31 мая 2020 года. Помимо сборной России, в Ярославле сыграют национальные команды Польши, США и Австралии. Матчи пройдут в универсальном культурно-развлекательном комплексе «Арена-2000».

Yarvolley.ru Волейбольный матч в Ярославле

"У нас есть большой опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Уверен, что и в этот раз всё пройдёт на самом высоком уровне. Турнир поможет привлечь новых инвесторов, спонсоров для развития профессионального волейбола в регионе», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярославль вошел в список 10 российских городов, который примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года.