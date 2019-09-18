Киев, 18 сентября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают статью, опубликованную влиятельным изданием Financial Times, в которой говорится, что нынешняя власть в Киеве «ищет компромисс» с олигархом Игорем Коломойским в деле национализации «Приватбанка», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 сентября.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Напомним, что, согласно информации издания, премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что власти нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга.

«Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторике, направленной на поиск компромисса», — сказал он, рассуждая о перспективах «Приватбанка».

Издание также отмечает — МВФ уже предупредил власти Украину о том, что любой «откат» национализации банка поставит под угрозу программу сотрудничества.

После выхода материала Гончарук выступил с комментарием, в котором фактически обвинил Financial Times в манипуляциях. Премьер подчеркнул, что в деле «Приватбанка» будет сделано все, чтобы «защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины», причем сделано это будет «в тесных консультациях с международными партнерами».

Экономист Сергей Фурса в своем комментарии называет возможный компромисс по «Приватбанку» «сделкой Украины с дьяволом», которая сильно ударит по экономическому положению страны.

«Это тот компромисс, который всегда называли «красной линией» все наши западные партнеры. Это тот компромисс, который может закрыть перед Украиной возможность сотрудничества с МВФ. Это тот компромисс, который фактически является капитуляцией государства перед олигархом. И это прекрасно понимают инвесторы. Это прекрасно понимают в МВФ. Но это могут не понимать некоторые люди в Украине», — заявил эксперт.

По мнению Фурсы, в результате такого рода заявлений те инвесторы, которые еще месяц назад были «фанатами новой Украины», теперь начинают говорить о том, что глубоко разочарованы страной.

Он также объясняет, когда станет ясно, что власть в Киеве готова заключить «сделку с дьяволом». Скоро ожидается судебный вердикт по этому вопросу, который будет и политическим, и показательным.

«Ключевое тут — решение в апелляции Окружного административного суда. Понятно, что этот суд никогда не принимает решения исходя из законности. Репутация этого суда хорошо известна… Этот суд должен скоро принять решение по иску Коломойского, уже совсем скоро. И очевидно, что это будет политическое решение украинской власти», — заявляет Фурса.

По его мнению, если в этом суде признают национализацию законной, то это будет означать, что украинским президентом принято решение о компромиссе, но если суд примет решение в пользу Коломойского — «сделка с дьяволом будет скреплена подписью», а сам Зеленский станет сообщником Коломойского, резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в судах продолжается рассмотрение иска Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций «Приватбанка». Сам олигарх 13 сентября заявил, что сегодня есть «хорошее окно возможностей», чтобы достичь какого-то мирового соглашения по этому делу. Впрочем, бизнесмен не конкретизировал свои требования. До этого, 10 сентября, в офисе Зеленского состоялась встреча президента и правительства Украины с Коломойским, о который было объявлено публично.