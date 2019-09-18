Новокузнецк, Кемеровская область, 18 сентября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Усовершенствованную систему контроля профиля рельсов ввёл на производстве Западно-Сибирский металлургический комбинат, сообщает 18 сентября пресс-служба холдинга «Евраз».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

На линии неразрушающего контроля 100-метровых рельсов рельсобалочного цеха комбината начал работу современный профилемер. Он контролирует девять элементов профиля, в том числе высоту шейки и пера подошвы, выпуклость ее основания, отклонение формы поверхности катания и несимметричность рельса. Ранее на предприятии замеры выполнялись вручную по четырём параметрам — высоте рельса, ширине головки и подошвы и толщине шейки.

Автоматизация позволила выполнять проверку параметров не только на концах рельса, а по всей длине: шаг контроля составляет 25 мм. Отмечается, что установленный профилемер прошел госаттестацию, заводские и функциональные испытания и внесен в реестр средств измерений ОАО «РЖД».

Западно-Сибирский металлургический комбинат — крупнейший в Сибири и самое восточное в России предприятие по производству стали. По объёму производства он входит в пятерку крупнейших в России и тридцатку крупнейших в мире сталелитейных заводов.

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