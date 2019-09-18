Нью-Дели, 18 сентября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Представители министерства обороны Индии сообщили, что в конце сентября в состав вооруженных сил войдет новая дизель-электрическая подводная лодка типа «Скорпен». Сообщается, что официальную церемонию введения в эксплуатацию проведет министр обороны страны РаджнатхСингх.

Mak Hon Keong Дизель-электрическая подводная лодка типа «Скорпен»

«На этой церемонии будет также присутствовать начальник военно-морского флота Индии. Церемония назначена на 28 сентября», — сообщили в министерстве.

По информации индийского новостного агентства Джагран, в рамках программы Project 75 Индия намерена построить шесть подводных лодок класса Scorpene. Они будут построены в сотрудничестве с французской Дирекцией по строительству военных кораблей.

Первая подводная лодка этого типа была введена в эксплуатацию в декабре 2017 года.