Москва, 18 сентября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Российский рубль 17 сентября, снизившись на 0,7% до отметки в 64,30, просигнализировал участникам рынка, что сформировал максимумы к американскому доллару и теперь готов к дальнейшему отступлению, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Как это часто бывает на финансовом рынке, на проявленную слабость актива, пусть даже небольшую, тут же притягивается ряд новостей и событий, которые создав критическую массу негатива, продавливают его курс к новым минимумам.

С рублем как раз такая история. 17 сентября на 5% обвалилась нефть и это не предел, а сегодня, 18 сентября может добавиться не самое удачное размещение ОФЗ российским Минфином, и ухудшение настроений инвесторов из-за разочаровывающих итогов заседания Федеральной резервной системы.

Так что до конца этой недели, российской валюте предстоит и дальше отступать под натиском внешнего негативного фона к отметкам в 65,00−65,50 за американский доллар.

Наиболее подходящим отрезком в этом движении для сегодняшних торгов, представляется диапазон в 63,90−64,50», — полагает эксперт.

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