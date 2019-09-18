Магас, 18 сентября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В Ингушетии расследуют преступление, связанное с незаконным выделением 52 земельных участков в Назрановском районе. Из государственной собственности выбыло в результате противоправных действий 35 гектаров земли. Ущерб, нанесенный злоумышленниками, превысил 9,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Факты, выявленные в ходе проверки надзорного органа, стали основанием для возбуждения уголовного дела. Из подробностей его расследования известно, что в 2006 году глава администрации Назрановского района подписал постановление о выделении под индивидуальное жилищное строительство в пятом микрорайоне сельского поселения Экажево земельный участок, общей площадью 35 га.

«Решения о делении данного участка на конкретное количество участков для их предоставления определенным гражданам, с указанием их фамилий, размеров предоставляемых участков постановление не содержит. Также в нем нет никаких отсылок к каким-либо иным решениям или утвержденным спискам граждан», — говорится в сообщении прокуратуры.

Спустя пять лет, в 2011 году, глава администрации и главный специалист администрации села Экажево выдали выписки из постановления о выделении земельных участков под строительство жилья 52 гражданам.

В действиях должностных лиц прослеживаются признаки мошенничества. Виновные будут установлены в ходе расследования уголовного дела, контроль над которым взял прокурор республики.

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Напомним, в Ингушетии уже не один год остро стоит вопрос незаконного распределения земельных участков. Одним из выялвнных в 2018 году фактов стал самозахват земель сельхозназначения в Альтиевского округе в городе Назрани. Несколько местных жителей получили незаконным путем 23 гектара земли, принадлежащей государственному предприятию «Ингушагросервис».