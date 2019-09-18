Тегеран, 18 сентября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что с начала текущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) иранский несырьевой экспорт вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 17,7 млрд. долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранские экспортные товары

Согласно источнику, объем иранского экспорта за исключением сырой нефти, мазута и керосина вырос на 29,86% в стоимостном отношении, однако упал на 9,14% по объему поставленной продукции.

Более того, за данный период общая стоимость импорта страны составила 17,739 млрд. долларов, что почти равно экспорту. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость импорта снизилась на 0,11%, а объем на 6,83%.

Основными импортёрами иранской продукции стали Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан. Крупнейшим экспортером в Иран остается Китай.