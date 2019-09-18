Москва, 18 сентября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве в ночь на 18 сентября опустилась на самую низкую отметку с начала осени, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Ухудшение погоды в Москве

Сообщается, что термометр метеостанции, расположенной на ВДНХ, показал + 6,4 °С. Это — самая низкая температура, которая была зафиксирована с начала осени. До этого самая низкая температура была 15 сентября, тогда ртутный столбик термометра показал на градус выше + 7,4 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Москве днем ожидается до + 13 °C. Местами возможен кратковременный дождь.