Турин, Италия, 18 сентября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Португальский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду рассказал о размере своего финансового состояния. Его слова на эту тему 18 сентября приводит The Sun.

caughtoffside.com Кристиану Рональду

«Правда ли, что мое состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да, я надеюсь на это», — заявил футболист, отметив, что, по его мнению, это слишком большая сумма.

Также игрок подчеркнул, что на его банковском счете лежат хорошие деньги и рассказал, что у него имеется, возможно, 17 автомобилей.

«Два «Бугатти», два «Феррари», два «Макларена», два «Роллс-Ройса», — сказал Кришитану Роналду, добавив, что ему больше всего нравится ездить на «Роллс-Ройсе».

Отметим, Кришитану Роналду перешел в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за 117 млн евро. В минувшем сезоне сыграл в 31 матче за туринскую команду и отметился в них 21 голом.