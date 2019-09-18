Сочи, Краснодарский край, 18 сентября, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Воспитанники Фонда Андрея Мельниченко из Кемеровской области представили новые амбициозные проекты на образовательном центре «Сириус» в Сочи. Подробности их участия в первой международной осенней проектной школе, куда съехались учащиеся из России и Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

СГК Медународная осенняя проектная школа в Сочи

В Сочи китайские школьники презентовали 15 прототипов различных проектов.

«Учащиеся Центра детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм» при КузГТУ разработали шесть проектов: приспособление Assistant travel, которое поможет слепым людям безопасно самостоятельно передвигаться; таблетница «TabletOK», благодаря системе датчиков и таймера позволяющая больным людям вовремя и в необходимых дозах принимать лекарства; самозатягивающаяся медицинская шина; универсальная коробка для транспортировки с возможностью расширения внутреннего объёма; система регистрации пересечения линии ворот мячом, оснащённым источником излучения; универсальный табурет для комфортной работы на разной высоте», — отметили в СГК.

СГК Кузбасские школьники в образовательном центре «Сириус»

Команда кемеровского центра «Интеллектуал КемГУ» участвовала в разработке обучающей игры «Парад планет» для школьников младшего возраста, способствующей развитию интереса к устройству Солнечной системы. Также известно, что китайские школьники из Фонда имени Сун Цинлин выполнили три проекта в сфере ракетостроительного моделизма.

«Участие в работе международной осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко позволило ребятам не только получить новые знания, необходимые навыки для работы в команде, но и сформировать основу для дальнейшей работы над проектами и представления их на национальном и международном уровнях», — пояснили в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в образовательный центр «Сириус» были приглашены также школьники изРубцовска,Бийскаи Барнаула, которые являются воспитанниками центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» (Алтайский край).

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