Пекин, 18 сентября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. В Китае ускорят процесс внедрения инноваций в реальном секторе экономики страны. Такое распоряжение в ходе инспекционной поездки по провинции Хэнань дал председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 18 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

Производственный цех. Китай

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Китайский лидер отметил, что Китай обладает самой «масштабной обрабатывающей промышленностью в мире», однако останавливаться на достигнутом не стоит. По словам Си Цзиньпина, индустриальные предприятия КНР обязаны постоянно стремиться к модернизации, расширять перечень продукции и увеличивать её выпуск.

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«Китай должен продолжить движение вверх и при помощи инноваций обеспечить себе переход на новый качественный уровень, — заявил Си Цзиньпин. — Необходимо во что бы то ни стало добиться усовершенствований в реальном секторе экономики».