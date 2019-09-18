Южно-Сахалинск, 18 сентября, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Комитет Сахалинской облдумы по регламенту, госстроительству и местному самоуправлению рассмотрел и одобрил эскиз нагрудного знака «В честь 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dumasakhalin.ru Заседание комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению Сахалинской областная Думы

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На региональной награде — нагрудном знаке, который планируется вручать ветеранам, принимавшим участие в освобождении Южного Сахалина и Курил от японских оккупантов, не планируется ни слова «Победа», ни слова «Япония».

"Наши депутаты считают, что нужно быть дипломатичными. Они, видите ли, опасаются обострения отношений с Японией. Считают, что раз Япония шлёт ноты протеста по поводу визитов высших должностных лиц России, то появление регионального нагрудного знака со словами «Победа над Японией» может, по их мнению, привести к еще более серьёзным последствиям. Интересно — к каким? Чего так боятся наши депутаты? А может, нам тогда Сахалин и Курилы вообще освободить? Прибрать за собой и уйти? Как же это мерзко всё-таки! Не все, конечно, депутаты, придерживаются такой позорной позиции. Коммунистка Светлана Иванова против, есть и другие, но они в меньшинстве. В честь чего этот нагрудный знак? В честь какой Победы? Победы над кем и чем? Я считаю, что стыдно перед ветеранами должно быть за такой знак. Нельзя, аморально вручать Победителям знак, создатели которого стесняются слова «Победа», — прокомментировал председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 1945 года на борту американского линкора в Токийском заливе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Президиум Верховного Совета СССР объявил 3 сентября Праздником Победы над Японией. Этот Указ не отменен и должен признаваться Российской Федерацией как правопреемницей СССР. Однако он не исполняется, замалчивается и не включен в систему российских дней воинской славы.