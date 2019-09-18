Оренбург, 18 сентября, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В Оренбурге 18 сентября на заседании Заксобрания региона депутат Владимир Фролов («Справедливая Россия») на своем столе выставил табличку, где продемонстрировал свои политические взгляды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Депутат Владимир Фролов на заседании Заксобрания

«Я не поддерживаю выборы губернатора» — такая надпись является содержанием таблички.

Между тем, стоит напомнить, что осенью 2018 года депутатский корпус внёс поправки в регламент Заксобрания. Согласно им под запрет попали любые агитационные материалы в зале во время проведения заседаний депутатов. По мнению авторов поправок, плакаты, листовки, таблички, выражающие политические убеждения, не должны мешать обсуждению законопроектов.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Оренбуржье прошли выборы губернатора. На пост претендовали пять кандидатов. Победу с большом отрывом от оппонентов одержал врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»). Он набрал почти 66%.