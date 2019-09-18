Омск, 18 сентября, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал со своим форвардом Никитой Щербаком контракт на новых условиях. Об этом 18 сентября сообщает «Спорт-Экспресс».

Олег Шелков. Хоккеисты. 1967

По данным источника, заработная плата 23-летнего хоккеиста за три сезона будет снижена со 180 млн рублей до 120 млн. Так, в текущем сезоне игрока получит — 35 млн, в сезоне 2020/21 — 40 млн и в сезоне 2021/22 — 45 млн рублей.

Отметим, в нынешнем сезоне Никита Щербак сыграл 7 матчей в составе «Авангарда» и отметился в них одной голевой передачей, проводя в среднем за матч по 11 минут 35 секунд на льду. В минувшем сезоне игрок провел 8 матчей в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» и забил в них один гол, а затем ещё 28 матчей сезона 2018/19 сыграл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых набрал 12 (5 шайб + 7 результативных передач) очков.