Вашингтон, 18 сентября, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Видеозаписи американских пилотов с неопознанными воздушными объектами, опубликованные в сети, являются подлинными. Это подтвердили ВМС США, сообщает издание Popular Mechanics.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет США

Съемки были сделаны в 2004 и 2015 годах. Пилоты запечатлели на видео два объекта, которые выполняли сложные маневры, недоступные для современной техники.

Журнал называет загадочные объекты «НЛО», хотя американские военные именуют их «необъяснимыми воздушными явлениями». Таким образом в американских ВМС говорят о любых неопознанных и незарегистрированных летательных аппаратах, появившихся в зоне ответственности военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Сенате Конгресса США прошли закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов. Представители военно-морских и военно-воздушных сил рассказали сенаторам о встречах пилотов с воздушными объектами, которые так и не были распознаны.

Читайте также: В сенате Конгресса США прошли слушания по вопросу НЛО