Эр-Рияд, 18 сентября, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии приняли решение присоединиться к США в патрулировании Ормузского пролива, об этом 18 сентября сообщает Al Jazeera.

Ормузский пролив. Вид со спутника

Решение было принято после того, как десятки беспилотников совершили нападение на два нефтеперерабатывающих завода королевства, нанеся значительный ущерб отрасли страны.

Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако Соединенные Штаты обвинили во всем Иран. Тегеран отверг подобные обвинения, назвав их абсурдными.

Напомним, США приняли решение создать коалицию по патрулированию Ормузского пролива после резкого обострения в отношениях с Ираном. В настоящее время в указанную коалицию входят Бахрейн, Великобритания и Австралия.