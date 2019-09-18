* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, 18 сентября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал условие возобновления переговоров о мире с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность который запрещена в РФ). Американский лидер заявил, что не будет обсуждать соглашение о мире с представителями этой террористической организации до тех пока, пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают совершать теракты. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Гришэм отметила, что Вашингтон «решительно осуждают трусливые атаки талибов (организация, деятельность которой запрещены в РФ) против афганского народа».

«Президент ясно дал понять, что он не будет вести переговоры о заключении мирного соглашения, пока талибы (организация, деятельность которой запрещены в РФ) продолжают такого рода нападения», — подчеркнула пресс-секретарь президентской администрации.

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17 сентября в Афганистане прогремели два взрыва — в Чарикаре, столице провинции Парван, к северу от Кабула и в Кабуле. Одна бомба взорвалась во время предвыборного митинга с участием действующего президента страны Ашрафа Гани. В результате погибли 24 человека, ещё 30 были ранены. Глава государства не пострадал. Ответственность за теракты взял на себя «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что в настоящее время консультации с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросам мирного урегулирования конфликта в Афганистане руководство США решило временно прекратить, однако по-прежнему заинтересовано в заключении мирного соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, 8 сентября президент США Дональд Трамп в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США) планировал провести встречу с представителями этой террористической организации, однако отменил её после совершённого террористами 5 сентября в провинции Логар (Афганистан) теракта, когда погиб американский военный и ещё 11 человек пострадали.