Москва, 18 сентября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 18 сентября, будет преобладать облачная погода, местами кратковременный дождь, сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным синоптиков, днем в столице ожидается +11, +13 градусов, в Подмосковье +9,+14 градусов. Ветер северной четверти 4−9 м/с, атмосферное давление составит 733 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, воскресенье, 15 сентября, стало в Москве самым холодным днем месяца. Среднесуточная температура воздуха в этот день была ниже многолетних значений на 1,3 градуса. Максимальная температура в городе составила +12,6 градуса.

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