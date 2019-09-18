Якутск, 18 сентября, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Якутии с начала 2019 года потушено 225 лесных пожаров на общей площади 7 332,6 га, в том числе в зоне контроля 71 пожар на площади 3 280,2 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

Лесной пожар

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По информации зампредседателя правительства республики Дениса Белозерова, на тушение лесных пожаров было израсходовано 390,9 млн рублей, посчитанный ущерб составил 302,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, практически весь август в Якутии горели леса и тундра, действовал режим чрезвычайной ситуации.