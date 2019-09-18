Новосибирск, 18 сентября, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Новосибирск и Омск свяжет скоростной электропоезд «Ласточка». Демонстрационные поездки стартуют сегодня, 18 сентября и продлятся по 21 сентября, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Mos.ru Электропоезд «Ласточка»

«Главная цель поездки — оценка технической возможности запуска электропоезда «Ласточка» на магистрали в постоянном режиме», — подчеркнули в пресс-службе ЗСЖД.

Первый рейс выйдет из Омска сегодня вечером, 18 сентября, в 18:21 (время местное) со станции Омск-Пассажирский. Время в пути до Новосибирска — шесть часов пять минут. Запланированы две технические остановки — на станциях Кормиловка и Барабинская.

Состав состоит из пяти вагонов, общая длина состава 130 метров. Максимальная скорость — 160 км/ч.