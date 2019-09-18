Москва, 18 сентября, 2019, 08:18 — ИА Регнум. В Москве 18 сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

"Синоптическая карта столичного региона будет представлена тылом атлантического циклона, куда продолжат поступать новые порции холодного воздуха и скоротечные осадки ливневого характера при температуре на несколько градусов ниже климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Днём в столице ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла. В Подмосковье — от 9 до 14 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозируют временное улучшение погоды в Москве, а также наступление новой волны бабьего лета.