Москва, 18 сентября, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский видит перспективы объединения Белоруссии и России и дает шанс президенту республики, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Александр Григорьевич Лукашенко может сейчас совершить исторический шаг. Давно пора воссоединиться Россию и Белоруссию как одно единое государство», — отметил лидер либерал-демократов.

Он считает план экономической интеграции двух стран полумерой.

«План экономической интеграции России и Белоруссии. А чего Белоруссия хочет? Быть нахлебником — все. Или Европа ей что-то даст, или Москва. Идеальный вариант — просто восстанавливаем западные границы СССР», — заявил ранее Жириновский журналистам.

К России и Белоруссии могла бы примкнуть и Украина, рассуждает политик.

«И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь», — указал он.