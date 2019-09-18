Москва, 18 сентября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. В московский арбитраж поступил иск от изобретателя из Москвы Анатолия Ефимочкина к Роспатенту. Спор касается автомобиля для перевозки военнослужащих. Иск оставлен из-за недочётов без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Истец требует понудить федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» «к завершению экспертизы заявки №2 015 150 718/11 на изобретение «Автомобиль для перевозки военнослужащих». Иск, поданный 12 сентября, оставлен без движения до 14 октября 2019 года.

Ефимочкин также просит обязать институт «усовершенствовать методики учёта почтовых отправлений и отражения их на стр. делопроизводства заявок для исключения подобных махинаций с изобретениями заявителей», «усовершенствовать систему отражения хода делопроизводства по заявкам с более подробным отражением состава документов», «направить определения в Госдуму, Совет Федерации и юридический отдел администрации президента о том, что необходимо отредактировать ст. 1385 (статья Гражданского кодекса РФ «Публикация сведений о заявке на изобретение и промышленный образец» — примечание ИА REGNUM), т.к. она создаёт канал промышленного шпионажа, нарушает Закон РФ О коммерческой тайне для отказных и отозванных решений, и ст. 5 Закона РФ О государственной тайне для военных изобретений».

Напомним, в начале октября 2019 года в суде по интеллектуальным правам начнут рассматривать спор петербужца и Роспатента по изобретению, права на которое имеет автоконцерн из Татарии.

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