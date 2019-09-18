Москва, 18 сентября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 18 сентября, в Москве открыта горячая линия по вопросам отопления. Она будет работать временно, пока включают отопление, сообщается на портале мэра столицы.

Отопление

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Телефон горячей линии: +7 (800) 100-23-29 . Москвичи смогут обратиться по всем вопросам включения отопления.

Отмечается, что отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура не превышает +8 °С в течение пяти дней подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более 73 тысяч объектов подготовлены к отопительному сезону.

Подробнее: Отопительный сезон в Москве: заработала горячая линия