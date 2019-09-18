В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления
Москва, 18 сентября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 18 сентября, в Москве открыта горячая линия по вопросам отопления. Она будет работать временно, пока включают отопление, сообщается на портале мэра столицы.
Отопление
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Телефон горячей линии:
Отмечается, что отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура не превышает +8 °С в течение пяти дней подряд.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более 73 тысяч объектов подготовлены к отопительному сезону.
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