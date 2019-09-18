Эфиопия, 18 сентября, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Мэр города Гулисо в Западной Эфиопии, предположительно, был убит повстанцами, которые отказались разоружаться, сообщил BBC Africa сотрудник службы безопасности региона.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

По словам главы службы безопасности в Гулисо Тесфы Ликаса, мэр Абебе Текалигн был застрелен в своем доме ночью в воскресенье, 15 сентября, вооруженными лицами, которые также украли его ноутбук.

Он сказал, что нападавшие, как полагают, были бывшими членами повстанческой группировки.

Вечером в субботу, 14 сентября, два человека были убиты в перестрелке в городе Гидами после того, как в сотрудников сил безопасности была брошена граната.