Москва, 18 сентября, 2019, 07:54 — ИА Регнум. В Москве в сентябре изменили режим работы светофоров на 14 оживлённых переходах столицы. Об этом 18 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

siobhandolezal Светофор

Указано, что на шести переходах уменьшили время ожидания зелёного сигнала светофора, а ещё на восьми — увеличили его продолжительность.

«При регулировке режима работы устройств мы учитываем поток транспорта. Изменения не сказываются на загруженности дорог», — заявил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Дмитрий Горшков.

Он отметил, что работа по оптимизации режима светофоров является регулярной. Список адресов, где произошли изменения, можно узнать по ссылке.