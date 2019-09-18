Вашингтон, 18 сентября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Соединённым Штатам необходимо пересмотреть свою антитеррористическую стратегию, заявили сотрудник Школы международной службы (SIS) в Американском университете Джессика Триско Дарден и эксперт из Американского института предпринимательства Эван Абрамски в статье для издания The Hill.

U.S. Air Force Флаг США

«В основе контртеррористической стратегии США лежит убеждение в том, что терроризм проистекает из плохих идей, а не из плохих обстоятельств. Подчеркивая важность идеологии, Соединённые Штаты продолжают оказывать культурное воздействие без решения актуальных проблем, с которыми сталкиваются люди. В результате этого наше руководство продолжает вести борьбу с терроризмом не на том поле битвы», — говорится в статье.

По словам экспертов, в рамках нынешнего подхода США рискуют вложить слишком много усилий в реализацию программ по противодействию насильственному экстремизму, которые по большому счёту являются не более чем пустыми словами.

«Программы, которые отдают приоритет физической безопасности, отвечают гуманитарным потребностям и улучшают местное управление, должны стать основой наших усилий по предотвращению терроризма», — считают эксперты.

Читайте также: Global Times: Борьба США с терроризмом привела к обратному эффекту