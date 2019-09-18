Вашингтон, 18 сентября, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии поставила американскую администрацию перед сложной дилеммой, заявили журналисты Лара Селигман и Элиас Гролл в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

В статье указано, что сдержанные заявления со стороны США говорят о том, что в настоящий момент американской администрации предстоит решить сложную дилемму, поскольку она стремится выполнить одно из ключевых президентских обещаний: вывести США из дорогостоящих конфликтов на Ближнем Востоке.

«С одной стороны, команда Трампа хочет и дальше поддерживать тесные отношения с Саудовской Аравией, которая является сильным региональным союзником, выступающим против Ирана. С другой стороны, в преддверии президентских выборов 2020 года Трамп стремится выполнить своё предвыборное обещание о возвращении войск домой», — говорится в статье.

Напомним, в ночь на 14 сентября инфраструктура, принадлежащая саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, подверглась атаке дронов. О своей ответственности за нападение заявили йеменские хуситы. В результате атаки уровень добычи нефти в Саудовской Аравии сократился почти вдвое.

Ранее на пресс-конференции в Эр-Рияде министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман предположил, что к концу сентября добыча нефти будет полностью восстановлена.

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