Москва, 18 сентября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. С 2020 года электрических автомобилей могут получить право ездить по полосе для движения общественного транспорта. Об этом в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

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Соответствующая законодательная инициатива уже обсуждается в рабочей группе НТИ «Автонет».

По расчётам специалистов эта мера позволит водителям электромашин добираться из дома на работу быстрее на 25 — 30%.

«Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей», — заявили в «Автонете».

В НТИ убеждены, что кроме этой инициативы для владельцев электрокаров должны быть предусмотрены льготные тарифы на платных дорогах, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы.

«В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта», — добавили в НТИ.

Напомним, Москва стала третьей по количеству зарегистрированных электрокаров в России. На 1 июля 2019 года в российской столице было зарегистрировано 459 электрокаров. При этом по всей России насчитывалось 4,6 тысячи электромобилей.

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