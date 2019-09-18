Киев, 18 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский нацелен на достижение настоящего прогресса в вопросе Донбасса на следующей встрече в «нормандском формате», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Die Welt, сообщил 18 сентября официальный сайт МИД Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев», — рассказал он.

Министр отметил, что Украина делает реальные шаги, направленные на прекращение огня в Донбассе. Речь идёт об отводе украинских формирований от линии соприкосновения в трёх тестовых зонах — в районе населённых пунктах Станица Луганская, Петровское и Золотое.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что Украина не будет выполнять ключевые требования Минских соглашений, касающиеся предоставления Донбассу особого статуса, а также амнистии людей, защищавших регион от украинской агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал планы Зеленского по Донбассу, назвав их «программой невыполнения» Минских соглашений.

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