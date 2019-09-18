Москва, 18 сентября, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Большинство жителей России (62%) считают, что в стране сейчас происходит экономический кризис. Не ощущают его 24% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

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Признаки кризиса проявляются в «снижении уровня жизни людей, их доходов» (27%), «инфляции, росте цен и тарифов» (24%), «безработице, сокращениях на работе (11%).

Среди других признаков кризиса граждане назвали повышение пенсионного возраста, социальные проблемы и спад экономики в целом.

На то, что через год кризис в России закончится, надеется лишь 2% опрошенных. По мнению 21%, он будет сильнее, 24% респондентов, считают, что изменений не произойдет.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведён 8 сентября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают, что российскую экономику не ранее чем через год-полтора ждет новый кризис.

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