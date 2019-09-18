Вашингтон, 18 сентября, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Забастовка рабочих будет стоить американскому автомобильному концерну General Motors до $100 млн в день, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитиков.

Baglieto Производственная линия General Motors

Так, считают эксперты Credit Suisse, в случае продолжения забастовки концерн будет ежедневно терять более $50 млн, по данным аналитиков из Morningstar Inc. — $80 млн, тогда как в Citigroup считают, что порядка $100 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября более 49 тыс. сотрудников автомобильного концерна General Motors начали забастовку. Соответствующее решение профсоюз рабочих автопромышленности принял после провала переговоров с руководством GM об условиях нового трудового контракта. Из-за забастовки рабочих было закрыто 33 завода в девяти штатах, а также 22 предприятия по распределению запчастей.

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