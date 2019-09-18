Хабаровск, 18 сентября, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Антикоррупционные комиссии работающие в дальневосточных регионах с начала 2019 года выявили нарушения в работе 1,5 тыс. чиновников разного уровня, заявил 18 сентября начальник департамента по вопросам государственной службы, кадров и государственных наград аппарата полпреда президента РФ в ДФО Дмитрий Макушкин на расширенной конференции в Хабаровске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Читайте также: Коррупцию поможет победить периодическое «перетряхивание» аппарата

За первое полугодие прошло 2,5 тыс. проверок, в которых вскрыто 1,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства.

«Основная часть нарушений связана с недостоверными и неполными сведениями о доходах и имуществе», — пояснил Дмитрий Макушкин.

По причине такой «забывчивости», 48 соискателей получили отказ в устройстве на госслужбу, 820 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности, 8 из которых уволены.

Как сообщало ИА REGNUM, директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков считает, что полностью победить коррупцию только карательными мерами невозможно, а вот сдерживать и ограничивать, в том числе и периодически перетряхивая аппарат, можно.