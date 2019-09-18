Александровск-Сахалинский, Сахалинская область, 18 сентября, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Пламя, охватившее ночью 18 сентября крышу пятиэтажного многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском, тушили около трех часов, сообщили в пресс-службе Сахалинской области.

33.mchs.gov Тушение пожара

Сообщается, что сигнал в МЧС поступил в 00:09 по местному времени (вторник, 16:09 мск). Ликвидировать пожар смогли только в 2:55. В доме проживает 159 человек, погибших и пострадавших нет.

Местные власти организовали пункт временного размещения, которым воспользовались две семьи, остальные разместились у родственников или вернулись в квартиры, которые не пострадали.

«В городе объявлен режим ЧС районного масштаба. Это позволит оперативно, без проведения конкурсных процедур, приступить к капитальному ремонту крыши. Сегодня утром в Александровск-Сахалинский будет отправлена вся необходимая техника для просушки квартир», — сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко.

В доме проводится осмотр пострадавших квартир для определения размера материальной помощи. Информацию докладывают губернатору.