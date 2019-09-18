Екатеринбург, 18 сентября, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Исследования территории под Екатеринбургом, на которой планируется строительство нового биатлонного комплекса, продлятся до конца октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Vermont National Guard Биатлон

Решение об этом было принято по просьбе общественников.

Напомним, что, по мнению ряда представителей общественности, на месте строительства могут находиться останки приговорённых к смертной казни и умерших в местах лишения свободы в 30-е годы прошлого столетия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории нового комплекса уже проводились экспертизы, по итогам которых установлено, что на месте будущего строительства захоронений нет. Однако по настоянию общественников было принято решение провести ещё одну экспертизу.

Читайте также: Под будущим биатлонным комплексом в Екатеринбурге не найдены захоронения

Добавим, что на данной территории с конца 70-х годов прошлого века располагается учебно-спортивная база «Динамо». Теперь в районе Московского тракта планируется построить новый современный биатлонный комплекс.